مسؤول صهيوني سابق: السعودية "نمر من ورق"

وأفادت وكالة مهر للانباء قال ناغل، في مقابلة مع إذاعة «103 إف إم» الإسرائيلية، إن تجربة السعودية في الحرب ضد الحوثيين، أي حركة أنصار الله، أظهرت أنه رغم امتلاكها معدات وطائرات وقدرات استخباراتية متطورة، فإنها تفتقر إلى القدرة على توظيف إمكاناتها بشكل فعّال في ميدان المعركة.

وأضاف أن السعودية تبحث عن خيارات بديلة بسبب ما تواجهه من تحديات أمنية ومالية، مشيراً إلى أن الاتفاق السعودي الإيراني السابق، المتمثل في استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 2023، جاء نتيجة شعور الرياض بالضعف أمام طهران وحلفائها في المنطقة.

كما اعتبر ناغل أن الاتفاق الدفاعي الجديد بين السعودية وتركيا وباكستان ليس سوى مناورة دبلوماسية للضغط على الإدارة الأميركية.

واستبعد المسؤول الصهيوني السابق أن تدفع هذه التحالفات تركيا إلى التدخل عسكرياً ضد أنصار الله دعماً للسعودية.