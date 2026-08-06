وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال 21 عميلاً للموساد و4 أشرار مسلح في كرمان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الأمن أعلنت اعتقال 21 عميلاً مرتبطاً بالموساد، وذلك في إطار عمليات استخباراتية ميدانية نفذها كوادر مديرية استخبارات محافظة كرمان.

وكان هؤلاء العملاء الاستخباراتيون يجمعون المعلومات من المراكز الحساسة والمصنفة في المجالات العسكرية والدفاعية، ويرسلونها إلى هذا الجهاز.

كما تمكن عناصر الأمن من تحديد هوية واعتقال 4 أشرار مسلحين في المحافظة، وضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية وصيد.

وفي إطار مواصلة التصدي الحازم من قبل وزارة الأمن للعملاء الفاعلين والرئيسيين في محاولة الانقلاب التي جرت في كانون الثاني/يناير 2026، تم ضبط 4 أسلحة حربية بحوزة 5 من العناصر المسلحة المعتقلين المتورطين في هذه المحاولة، وتم تسليمهم إلى السلطة القضائية لاستكمال الإجراءات.

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