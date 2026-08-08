عُمان: المفاوضات بشأن مضيق هرمز تجري في أجواء إيجابية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن وزارة الخارجية العُمانية أعلنت أن المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تجري في أجواء إيجابية وبناءة.

وأضافت الوزارة أنها تؤكد على أهمية تجنب أي إجراء يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات، التي ينبغي أن تراعي مصالح جميع الأطراف.

وكانت وكالة أسوشييتد برس قد ذكرت يوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين إقليميين، أن المفاوضين الإيرانيين والعُمانيين أنهوا مسودة اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، في انتظار الموافقة النهائية من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وبحسب الوكالة، وصف المسؤولون المطّلعون على المفاوضات هذا الاتفاق المحتمل بأنه حل مؤقت للخلاف بين أميركا وإيران بشأن عبور السفن عبر مضيق هرمز.

وزعموا أن هذا الاتفاق مرتبط بمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين أميركا وإيران في يونيو بهدف إنهاء الصراع وإعادة فتح المضيق، لكنها فشلت في النهاية.

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