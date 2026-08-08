ذو القدر: إيران لن تتراجع أبداً؛ لا في الحرب ولا في المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال ذو القدر، في رسالة بمناسبة يوم المراسل، موجّهة إلى الصحفيين والعاملين في مجال الأخبار والإعلام:

بسم الله الرحمن الرحيم

ما لم تُصحح الولايات المتحدة سلوكها، فلن يُفتح مضيق هرمز.

وتتمثل تصحيح السلوك الأميركي في الآتي:

ألا تهدد إيران بأي شكل من الأشكال، وألا تُسيء إلى مقدسات الشعب الإيراني

إنهاء الحرب والعدوان على إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق بشكل نهائي

رفع الحصار البحري وسحب القوات العسكرية البحرية والجوية الأميركية من محيط إيران

دفع التعويضات كاملة عن الأضرار التي لحقت بإيران جراء الحربين العدوانيتين والمفروضتين عليها

رفع العقوبات الظالمة وغير القانونية المفروضة على الشعب الإيراني

الإفراج غير المشروط عن أموال وممتلكات الشعب الإيراني المجمدة والمصادرة.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن هذه المطالب تمثل مطالب الشعب الإيراني الذي ظل طوال 160 يوماً حاضراً بلا توقف في ميادين المواجهة والشوارع، رافعاً صوته بها.

وختم ذو القدر رسالته بالتأكيد: «إن المجلس الأعلى للأمن القومي لن يتراجع أبداً؛ لا في الحرب ولا في المفاوضات».