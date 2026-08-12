بزشكيان يؤكد على تعميق العلاقات مع باكستان في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس بزشكيان اشار خلال استقباله مساء الثلاثاء وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي، إلى الروابط التاريخية والثقافية والشعبية العميقة بين البلدين وقال: "إن محبة رئيس الوزراء والمسؤولين الباكستانيين الآخرين واهتمامهم بالتضامن وتعزيز العلاقات وتطويرها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لطهران".

وأكد على ضرورة استغلال الإمكانيات الواسعة المتاحة لتعزيز مستوى التعاون الثنائي، وصرح قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد لتعميق علاقاتها مع باكستان في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ولتمهيد الطريق لتطوير تعاون مشترك".

وفي إشارة إلى أهمية العلاقات الإيرانية الباكستانية في إطار العلاقات الإقليمية، شدد على ضرورة تعزيز التفاعل بين البلدين واستغلال الإمكانيات المتاحة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والأمني، قائلاً: "إن تطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون من شأنهما أن يضمنا المصالح المشتركة للبلدين ويعززا الاستقرار والأمن الإقليميين".

من جانبه أعرب وزير الداخلية الباكستاني، عن سعادته للقاء الرئيس الايراني، مؤكداً أن هدف زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو متابعة الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية الإيراني، الدكتور مومني، إلى باكستان.

وأكد نقوي على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، قائلاً: "إن العلاقات الإيرانية الباكستانية قوية ومتينة، وتسعى إسلام آباد جاهدةً إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل شامل وعزمٍ راسخ".

كما شدد على أهمية متابعة وتفعيل الاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين، واعتبر زيارته إلى طهران فرصةً لتعزيز آليات التعاون وتسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.