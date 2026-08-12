وزير الداخلية الايراني: عازمون على زيادة حجم التجارة مع باكستان إلى 10 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الداخلية إسكندر مومني عن مضمون مفاوضات اليوم مع وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي: "أجريت اليوم مناقشات مثمرة حول مختلف قضايا العلاقات بين البلدين، ولحسن الحظ، تم تنفيذ بعض بنود اتفاق باكستان خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وفي إشارة إلى ازدياد التبادل الحدودي بين البلدين، قال: "شهدت حركة السيارات والشاحنات التي تنقل البضائع عبر الحدود الإيرانية الباكستانية زيادة ملحوظة خلال هذه الفترة".

وأضاف مومني: "نحن على ثقة من تنفيذ اتفاقياتنا خلال هذه الفترة، وإلى جانب العلاقات السياسية الجيدة بين الحكومتين، سيشهد المجال الاقتصادي بالتأكيد زيادة في الاتفاقيات التنفيذية والتبادلات".

وقال وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي أيضاً: "خلال هذه الزيارة التي استغرقت يوماً واحداً، بالإضافة إلى مواصلة تطوير التعاون الثنائي، عُقد اجتماع مع الرئيس الإيراني الموقر، وتم نقل رسالة من رئيس الوزراء والقائد العام للجيش الباكستاني".