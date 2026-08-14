الرئيس بزشكيان يهنئ بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال باكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الدكتور مسعود بزشكيان، اعتبر في برقية التهنئة بذكرى استقلال جمهورية باكستان الإسلامية، والتي وجّهها إلى السيد شهباز شريف رئيس وزراء هذا البلد، هذه المناسبة فرصة ثمينة للإشادة بإنجازات الشعب الباكستاني العظيم، وكذلك محطة فارقة جديدة في مسار تعميق وتوسيع العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأوضح أن الروابط العميقة التاريخية والثقافية والحضارية والشعبية بين البلدين، تشكل رأس مال قيّماً لرسم آفاق أكثر إشراقاً في العلاقات الثنائية.

وأكد رئيس الجمهورية، أن المصالح المشتركة ومصير الشعبين أصبحا أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، وشدد على أن هذه الحقيقة تضاعف ضرورة التآزر والتعاون الوثيق بين طهران وإسلام آباد، مضيفاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على عزيمتها وإرادتها لتعزيز العلاقات الشاملة مع جمهورية باكستان الإسلامية أكثر من أي وقت مضى، وهي مستعدة، في ظل الثقة والاحترام المتبادلين، والاستفادة من القدرات الواسعة المتاحة، لاتخاذ خطوات أكثر فعالية في طريق توطيد العلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.

كما ابتهل الدكتور بزشكيان في هذه البرقية إلى المولى عزّ وجلّ، أن يمنّ على دولة باكستان بالمزيد من العزّة والتقدّم والرفاه والسعادة، وأن يكلّل العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين بمزيد من الرسوخ والازدهار.

/انتهى/