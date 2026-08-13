مباحثات بين وزير الخارجية الباكستاني والسفير الإيراني؛ وتأكيد على الدبلوماسية من أجل استقرار المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد إسحاق دار التقى اليوم رضا أميري مقدم، السفير الإيراني في إسلام آباد.

وأشار أميري مقدم إلى التبادل المستمر للوفود رفيعة المستوى بين طهران وإسلام آباد، وقدم تقريراً عن التقدم المحرز في الآليات المؤسسية الثنائية بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما أعلن إسحاق دار التزام باكستان بتعميق التفاعل مع إيران في المجالات الرئيسية ذات الأولوية. وتبادل الجانبان الآراء بشأن الوضع الإقليمي المتطور.

وشدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني على أن الحوار والدبلوماسية لا يزالان السبيل الوحيد الفعال لمعالجة القضايا المهمة وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار المستدام في المنطقة.

وجاء هذا اللقاء بالتزامن مع زيارة السيد محسن رضا نقوي، وزير داخلية باكستان، إلى طهران، حيث التقى أمس خلال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالسيد عباس عراقجي وزير الخارجية والسيد مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية، وبحث معهما القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم في إسلام آباد، إن زيارة نقوي إلى طهران تأتي في إطار استمرار مشاورات إسلام آباد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز العلاقات الثنائية والتفاعلات الأمنية والمشاركة في مسار السلام والاستقرار الإقليمي.

وأشار أيضاً إلى جهود باكستان للمساعدة في تفاعل الأطراف المفاوضة وإعادتهم إلى مذكرة إسلام آباد، مؤكداً استمرار نهج إسلام آباد في دعم خفض التوتر وحل القضايا بالوسائل السلمية.

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