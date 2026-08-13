رئيس منظمة التعبئة الشعبية: مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة ايران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام والمسلمين حسين طائب، الرئيس الجديد لمنظمة تعبئة المستضعفين، سافر صباح اليوم إلى مدينة قم المقدسة للقاء مراجع التقليد والعلماء.

وقال في لقائه بآية الله السيد أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة وإمام جمعة طهران المؤقت: إنه في مراسم تشييع القائد الشهيد في العراق، تجلت قوتنا الإقليمية من خلال المشاركة الجماهيرية الواسعة للشعب العراقي.

وأضاف: إن الأميركيين شاهدوا قوة الثورة الإسلامية في هذه المراسم، كما أعلن العراقيون أنهم لم يتوقعوا حضور هذا العدد الهائل من الجماهير في المراسم.

وقال رئيس منظمة التعبئة الشعبية: إن الأعداء أدركوا أنهم لا يستطيعون احتساب شعبية أي شخص بين شعبه وشعوب المنطقة بأي معادلة، وقد تجلت هذه الشعبية للعالم بوضوح.

وأضاف: ولإرباك هذه المعادلات، أشعلوا مجدداً حرباً أخرى في مضيق هرمز وسعوا إلى اعتداء جديد، ولكن بفضل الله، هُزم الأميركيون الذين يعلنون أن الإيرانيين لا يملكون قوات جوية ولا بحرية، مجدداً.

وقال طائب: إنكم ترون اليوم أن مضيق هرمز يخضع لإدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية، وأن بلادنا تواصل مسيرتها في أمن كامل.

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