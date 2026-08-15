حادث بحري جديد في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، بأن مركز التجارة البحرية البريطاني أعلن ورود تقارير عن تعرض سفينة شحن لهجوم باستخدام مقذوفات مجهولة المصدر.

وبحسب التقرير، تعرضت السفينة للهجوم الليلة الماضية قبالة السواحل العُمانية في مضيق هرمز، فيما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، إضافة إلى جنسيتها وطبيعة حمولتها.

وفي السياق ذاته، أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، في تقرير نشره أمس، أن 151 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز خلال سبعة أيام، سواء في اتجاه الدخول أو الخروج.

ووفقاً للتقرير، تم تسجيل 56 حادثة تتعلق بتضرر سفن في مضيق هرمز والمياه المحيطة به منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير/شباط، علماً أن هذه الإحصائية لا تشمل الهجومين الأخيرين.

وأشار التقرير إلى أن الممر الجنوبي لمضيق هرمز قبالة السواحل العُمانية، الذي قدمته الولايات المتحدة باعتباره ممراً بديلاً ومؤقتاً لعبور المضيق، لا يزال المنطقة الأكثر خطورة للملاحة، إذ وقعت 16 من أصل 18 حادثة هجوم بالمقذوفات أبلغ عنها المركز منذ 6 يوليو/تموز في هذا المسار.

ومن اللافت في ترتيبات الملاحة عبر مضيق هرمز أنه، وفقاً للبيانات المتاحة، لم يتم تسجيل أي عبور لسفن ترفع العلم الأمريكي، بما يتوافق مع ما سبق أن أعلنه مسؤولون إيرانيون.

كما كانت ناقلات النفط المحملة بالمنتجات النفطية هي النوع الأكثر شيوعاً بين السفن التي عبرت المضيق، وهي عادةً سفن تنقل المشتقات النفطية المكررة.