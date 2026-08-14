عراقجي: الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى المكانة الأخلاقية لإلقاء مواعظ حقوق الإنسان على الآخرين

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ييورغوس غرابريتيس، وزير خارجية اليونان، أجرى اتصالاً هاتفياً مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشار وزير خارجية إيران، في معرض حديثه عن استمرار الإجراءات غير القانونية والعدوانية الأميركية ضد إيران، بما فيها استمرار الحصار البحري وانتهاك مذكرة التفاهم إلى عزم إيران على الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني.

واستعرض الوزير آخر مستجدات المفاوضات الثنائية مع عُمان لتحديد مسارات العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن انعدام الأمن الحالي في المضيق هو نتيجة مباشرة للعدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي على إيران، وأن على المجتمع الدولي محاسبة الأطراف المعتدية والخارقة للقانون على هذا الوضع.

كما أشار عباس عراقجي إلى الأداء المزدوج والمنافق للاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان، ولا سيما الدعم الشامل من بعض الأطراف الأوروبية للكيان الصهيوني، ولامبالاتهم تجاه الإبادة الجماعية للفلسطينيين وجرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان في لبنان وإيران، رافضاً البيانات التدخلية ضد إيران بذريعة حقوق الإنسان، ومؤكداً أن الاتحاد الأوروبي، بسبب أدائه في هذا المجال، يفتقر إلى أي مكانة أخلاقية لإلقاء المواعظ على الآخرين.

وأعرب وزير خارجية اليونان، في معرض تأييده للمسارات الدبلوماسية لخفض التوترات، عن استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة فنية واستشارية.

وأكد الجانبان في هذه المحادثة استمرار المشاورات القائمة وصون العلاقات التاريخية بين البلدين.

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