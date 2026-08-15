ردا على ترامب..غريب آبادي: لا يمكن فتح مضيق هرمز بالتغريدات ولايتم فتحه إلا بأمر من إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب غريب آبادي في منشور على منصة اكس فجر السبت: "قال ترامب إنه بعد هزيمة إيران، سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أمريكية!".



وأضاف نائب الخارجية الايراني: "لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بالتغريدات، أو حاملات الطائرات، أو إصدار المراسيم، أو الخطابات الانتخابية. إيران لا تخشى التهديدات ولا ترهبها استعراضات القوة."



كما صرّح غريب آبادي في منشور آخر: "تقبّلوا الحقيقة نهائياً؛ لقد تكبّدتم هزائم استراتيجية منكرة حتى الآن؛ مضيق هرمز كان وسيظل إيرانياً؛ ولن يُغلق أو يُفتح إلا تحت قيادة إيرانية، وطالما أنتم لا تعترفون بحقيقة الهزيمة ولا تكفّون عن أوهامكم، ستواصل إيران فرض الحصار."



وأدلى ترامب بتصريح وقح بشأن مضيق هرمز يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، في خطاب ألقاه في نيويورك، مدعياً أنه سيعلن قريباً جدا أن مضيق هرمز "أرض تابعة للولايات المتحدة".





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