اجتماع رؤساء السلطات الايرانية الثلاث برئاسة بزشكيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن اجتماع رؤساء السلطات الثلاث عُقد باستضافة مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، وبحضور محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وحجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية.

وبحث رؤساء السلطات خلال الاجتماع آخر القضايا والتطورات الراهنة في البلاد، وتبادلوا وجهات النظر بشأن أبرز الملفات والأولويات الحالية في مختلف المجالات.

كما شدد المجتمعون على ضرورة مواصلة التنسيق والتآزر بين السلطات الثلاث، واعتماد مواقف وسياسات منسجمة ومنسقة بما يسهم في تسيير شؤون البلاد وتحقيق المصالح والمنافع العامة.