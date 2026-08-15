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١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٧:٤٨ م

اجتماع رؤساء السلطات الايرانية الثلاث برئاسة بزشكيان

اجتماع رؤساء السلطات الايرانية الثلاث برئاسة بزشكيان

عُقد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في إيران بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، لبحث آخر المستجدات والقضايا الراهنة في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن اجتماع رؤساء السلطات الثلاث عُقد باستضافة مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، وبحضور محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وحجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية.

وبحث رؤساء السلطات خلال الاجتماع آخر القضايا والتطورات الراهنة في البلاد، وتبادلوا وجهات النظر بشأن أبرز الملفات والأولويات الحالية في مختلف المجالات.

كما شدد المجتمعون على ضرورة مواصلة التنسيق والتآزر بين السلطات الثلاث، واعتماد مواقف وسياسات منسجمة ومنسقة بما يسهم في تسيير شؤون البلاد وتحقيق المصالح والمنافع العامة.

رمز الخبر 1973022

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