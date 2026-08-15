الرئیس بزشکیان يهنئ بذكرى استقلال جمهورية الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" بعث اليوم السبت رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" بمناسبة حلول الذكرى الـ79 لاستقلال جمهورية الهند؛ معتبرا أن هذه المناسبة فرصة مواتية لتعزيز وتوسيع العلاقات العريقة والشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الهند، وأكد أن الأواصر التاريخية والثقافية والحضارية والشعبية العميقة بين الشعبين تشكل بلا شك رصيدا قيّما لرسم آفاق أكثر إشراقا في العلاقات الثنائية، على أساس المصالح المشتركة.

وشدد رئيس الجمهورية على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواصلة تعزيز العلاقات الشاملة مع جمهورية الهند؛ مضيفا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستعدة في ظل الثقة والاحترام المتبادلين والإفادة من الطاقات والإمكانات الواسعة المتاحة، لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية نحو ترسيخ العلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.

وختم الرئيس "بزشكيان" رسالته بالإعراب عن أمله لدى الباري تعالى أن تنعم الهند بالعزة والتقدم والرفاه والسعادة المتزايدة، وأن تشهد العلاقات العريقة بين البلدين مزيدا من المتانة والازدهار.