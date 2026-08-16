هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: لن نتراجع حتى هزيمة الأعداء بشكل كامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أحيت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ذكرى عودة الأسرى المحررين الأبطال إلى الوطن، وهنأت بهذه المناسبة السعيدة والمباركة جميع أبناء الوطن من المجاهدين وعوائلهم الكريمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الدفاع المقدس الذي استمر ثمانية أعوام يمثل صفحة مشرقة من الفخر والنمو والاعتزاز والشجاعة لدى الإيرانيين، وقد تحول في التاريخ المجيد للثورة الإسلامية إلى رمز للاعتماد على الذات، والحرية، ومناهضة الظلم، والالتزام بولاية الفقيه، والبصيرة، جسّدها رجال ضحوا بأرواحهم واستجابوا لنداء الولاية ووقفوا بشجاعة في وجه عدوان أعداء الثورة الإسلامية، مجسّدين العزة والاقتدار الإسلامي. وأكدت أن الأسرى المحررين الأبطال يضيئون كالجوهرة تاج تلك الحقبة.

وأضافت أنه بعد مرور 37 عاماً على تلك السنوات الحافلة بالبطولة والتضحية، تحولت قيمة الصمود والمقاومة المقدسة والثمينة التي تركها ذلك الجيل الأبي إرثاً للأجيال، ونمت لتصبح شجرة راسخة ومتجذرة، وصلت إلى أيدي الشباب الأحرار الذين لبّوا نداء القائد الشهيد (قدس سره) والقائد العظيم للثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى خامنئي (مد ظله العالي)، ووقفوا في مواجهة أقوى جيوش العالم، أي أمريكا المجرمة، وأجبروا قادتها المفلسين على التراجع.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإرث الثمين يعبّر على الدوام عن حقانية الشعب الإيراني البطل ومناهضته للظلم، مشيرة إلى أن الشعب الإيراني واصل، لأكثر من 160 ليلة، دعم أبنائه في القوات المسلحة، ورفع صوته مطالباً بالثأر لدم قائده الشهيد، مؤكداً في الوقت نفسه على صلابة القوات المسلحة واقتدارها وثباتها في مواجهة التسلط والمطامع التي ينتهجها نظام الهيمنة والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا الإرهابية.

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، تقديراً للإرادة الفولاذية والعزيمة الراسخة للشعب الإيراني الصابر والمقاوم، أنها تطمئن الشعب إلى أنها لن تتراجع عن المطالب المشروعة للشعب وتوجيهات قائده، ولن تستسلم أمام أمريكا المعتدية، حتى تحقيق الهزيمة الكاملة للأعداء الأمريكيين والصهاينة في المنطقة، واستعادة حقوق الشعب الإيراني البطل وإجبار العدو على الاستسلام.