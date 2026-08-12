رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يهنئ القادة العسكريين الجدد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن إسلامي هنأ في هذه الرسائل، اللواء الطيار "علي عبد اللهي" بمناسبة تعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، واللواء "أحمد وحيدي" بمناسبة تعيينه قائدا عاما لحرس الثورة الإسلامية، والعميد "كيومرث حيدري" بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، واللواء "مصطفى إيزدي" بمناسبة تعيينه نائبا للقائد العام للحرس الثوري، والأدميرال "علي عظمائي" بمناسبة تعيينه قائدا للقوة البحرية للحرس الثوري، وحجة الإسلام "حسين طائب" بمناسبة تعيينه رئيسا لمنظمة تعبئة المستضعفين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة.

واعتبر رئيس منظمة الطاقة النوویة الإيرانية، في هذه الرسائل، أن التعيينات التي جرت تعكس ثقة القائد العام للقوات المسلحة وعنايته، وتدل على ما يتحلى به القادة المعيّنون من التزام وكفاءة وخبرات قيّمة في تولي المسؤوليات العسكرية والدفاعية والاستخبارية في البلاد.

ولفت إسلامي إلی الظروف التي تمر بها البلاد، وإلى صمود القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة اعتداءات الأعداء وتهديداتهم، مؤكدا دور الإيمان والتضحية والاقتدار الذي تتحلى به هذه القوات في صون استقلال البلاد وأمنها وسلامة أراضيها. واعتبر أن تولي المسؤوليات الجديدة يجسد الالتزام بالمبادئ السامية للثورة الإسلامية، وبعزة إيران ورفعتها.

وأعرب عن أمله في أن تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على حضور الشعب المؤمن والواعي والثوري ودعمه، وفي ظل القيادة والتوجيهات الحکیمة لقائد الثورة الإسلامية مسيرتها نحو العزة والتقدم، وأن تظل دولة مقتدرة وشامخة ورائدة.