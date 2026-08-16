امين المجلس الاعلى للامن القومي يعرب عن تقديره للقائد العام للقوات المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجّه اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، رسالة إلى قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة، سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، أعرب فيها عن تقديره لقرارات تعيين ستة من كبار القادة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري الإسلامي، وهنأ القادة الجدد بهذه الثقة.

فيما يلي نص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة قائد الثورة الإسلامية العظيم والقائد العام للقوات المسلحة، سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله العالي)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إن الإجراء الحكيم الذي اتخذتموه بتعيين ستة من القادة رفيعي المستوى في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري الإسلامي، وإصدار التوجيهات الفعالة والحاسمة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، قد لفت انتباه المراقبين والمحللين الدوليين مرة أخرى، وأربك حسابات أعداء إيران الإسلامية، وخاصة حكام امريكا والكيان الصهيوني، وأثبت مجدداً أن طريق الخميني والخامنئي خالد، وأن مسار إمامي الثورة المشرف، وحركتهما المتواصلة في مواجهة المعتدين والمستكبرين، واستمرار المقاومة، لا يزال يبعث على الأمل والثبات.

أنا، كعضو صغير في عائلة القوات المسلحة الكبيرة، أتقدم بخالص تقديري وشكري لهذه الخطوة الحكيمة وفي الوقت المناسب، وأغتنم هذه المناسبة، مع بداية شهر ربيع المولود، لأعرب عن تهنئتي القلبية لإخواني ورفاقي الأعزاء:

- العميد الطيّار حرس ثوري علي عبد اللهي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

- العميد كيومرث حيدري، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

- اللواء حرس ثوري أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي.

- العميد حرس ثوري مصطفى إيزدي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي.

- الادميرال حرس ثوري علي عظمائي، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي.

- حجة الإسلام حسين طائب*، رئيس منظمة التعبئة الشعبية (البسيج)

أهنئكم من صميم قلبي، وأرجو أن يستجيب هؤلاء الأعزاء، الذين لهم سجل مشرف منذ ثماني سنوات من الدفاع المقدس وحتى يومنا هذا، بفضل الله، لهذه الثقة في ساحة المعركة، وأن يحققوا تطلعات سماحتكم، وأن يتصدوا بشجاعة لأي عدوان محتمل على الوطن الإسلامي.

مع إحياء ذكرى الإمام الخميني والإمام الشهيد وجميع شهداء الثورة الإسلامية، وخاصة قادة وأفراد القوات المسلحة، أؤكد للشعب الإيراني البطل والعزيز أن أبناءهم في القوات المسلحة، بفضل الله، وتحت ظل عناية ودعاء مولانا بقية الله الأعظم (عجل الله فرجه الشريف)، سيبقون ثابتين حتى آخر رمق لتحقيق توجيهات القائد العام، ولحماية أمن وعزة إيران الإسلامية المتزايدة، ولن يدخروا أي جهد في هذا الطريق المشرف.