محافظ البنك المركزي الايراني يبحث مع وزير التجارة العراقي تطوير التعاون الاستراتيجي الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل همتي إلى العراق ظهر يوم الأحد، وفي أولى لقاءاته اجتمع مع وزير التجارة العراقي مصطفى نزار العاني، واجرى معه مباحثات.

وجاء هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والنقدية، حيث أكد الجانبان على الإمكانات الواسعة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتشاورا حول تفعيل الاتفاقات السابقة ورفع مستوى التفاعلات المصرفية بين البلدين الجارين.

وخلال الاجتماع، أشار همتي إلى دور القطاع الخاص في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، وشدد على ضرورة اعتماد آليات جديدة لتسريع وتيرة التبادلات التجارية، لا سيما على المعابر الحدودية.

من جانبه، رحب وزير التجارة العراقي بتطوير التعاون، مؤكداً عزم الحكومة العراقية على تجاوز التحديات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الروابط التجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.