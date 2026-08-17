تحركات المبعوث الأمريكي ضد قوات المقاومة العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف القيادي في تحالف الانبار محمد الضاري، يوم الاحد ، ان خطة ما اسما بـ"امير دولة العراق والشام الجديد توم باراك" تمهد الطريق امام اضعاف المقاومة واستهدافها بوحدها بطرق باتت معروفة لدى الجميع.

وقال الضاري في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن "تسليم السلاح يجب أن يشمل قوات البيشمركة والأسايش الكردية ومليشيا حرس نينوى ودرع كركوك والانفصاليين الإيرانيين والتعامل مع هذه الملفات بمعايير واحدة"، مطالباً "الحكومة المركزية باتخاذ قرار واضح بشأن سحب القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من جميع قواعدها في العراق فضلًا عن إنهاء وجود القوات التركية وإخلاء سيطراتها في مناطق شمال البلاد".

وأضاف أن "خطة باراك تتضمن إضعاف المقاومة واستهدافها مع تجاهل ملف سلاح البيشمركة والأسايش"، مبيناً أن "حكومة الزيدي مطالبة بالتعامل مع قوات البيشمركة والاسايش بانها قوات خارجة عن سيطرة حكومة المركز وتسليم سلاحها الى الجهات المعنية وكذلك الحال بالنسبة لمليشيا حرس نينوى ودرع كركوك".

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