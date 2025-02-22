تعاون إيراني أرميني في مجال تطوير العلاقات التجارية المتبادلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية محمد علي دهقان دهنوي أشار خلال لقاء مع وزير الاقتصاد الأرميني إدغار زاغاريان والسفير الأرميني جريكور هاكوبيان، إلى الروابط الصداقة العميقة بين البلدين وأضاف: "نحن مهتمون بتطوير التعاون التجاري بين البلدين".

وقال رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية: "تم تحديد المستوى المستهدف للتجارة بين إيران وأرمينيا عند 3 مليارات دولار، لكننا لا نزال بعيدين عن ذلك ونحاول تحقيق هذا الهدف".

وأوضح أن "إرسال الوفود التجارية والتفاعل في الفعاليات التجارية بين البلدين أمر مهم للغاية، وحضور رجال الأعمال والتجار والناشطين الاقتصاديين في المعارض والفعاليات التجارية بين البلدين من شأنه أن يفتح المجال لنمو التجارة".

وأعرب عن رغبته في توسيع العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، وأكد على الحضور القوي للشركات الاقتصادية والتجارية الأرمينية في المعرض التجاري الدولي مع أوراسيا.

أرمينيا مستعدة لتطوير التعاون المتبادل مع إيران

وفي هذا اللقاء، أشار نائب وزير الاقتصاد الأرميني إدغار زاغاريان أيضًا إلى الصداقة بين البلدين إيران وأرمينيا وكيف يمكن أن تكون هذه القضية فعالة في الخطط الاقتصادية للبلدين، وقال: "أرمينيا مستعدة للتعاون مع إيران في مختلف المجالات لتطوير العلاقات التجارية المتبادلة".

وأضاف: "هناك الكثير من الطاقات بين البلدين إيران وأرمينيا، ومن خلال استخدام هذه الطاقات يمكن تحقيق الأهداف التجارية".

وأعلن نائب وزير الاقتصاد الأرميني، أخيراً، استعداده لمتابعة القضايا التجارية والاقتصادية بين إيران وأرمينيا في مجموعات عمل متخصصة.

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