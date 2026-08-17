توقف تام لحركة السفن في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز أن بيانات شركة كبلر، المتخصصة في تتبع حركة السفن، تُظهر انخفاضاً حاداً في حركتها عبر مضيق هرمز.

وبحسب التقرير، لم يعبر المضيق يوم السبت الماضي سوى خمس سفن شحن محمّلة بالسلع الأساسية، بينما لم يشهد المضيق أمس عبور أي سفينة على الإطلاق، وذلك بعد أن كان 31 سفينة قد عبرت المضيق في بداية الأسبوع الماضي.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أفادت سابقاً، في تقرير لها، أنه رغم مرور 60 يوماً، لم تنجح أميركا في التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولو حتى في بنوده الأولية.

وأكدت الشبكة أن إشعال الحرب أسهل بكثير من إنهائها.

وكتبت الوسيلة الإعلامية الصهيونية أنه بعد 60 يوماً، لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فحسب، بل لم تُصاغ حتى البنود الأولية للمفاوضات، وما زال مضيق هرمز مغلقاً، وفشلت مساعي ترامب في هذا الصدد.

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