  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٥:٢٥ م

مخبر: مضيق هرمز كان ايرانيا وسيظل إيرانياً.. وإدارته لن تتم إلا وفق ترتيباتنا

مخبر: مضيق هرمز كان ايرانيا وسيظل إيرانياً.. وإدارته لن تتم إلا وفق ترتيباتنا

أكد مستشار ومساعد قائد الثورة الاسلامية "محمد مخبر"، رداً على ادعاءات رئيس الجمهورية الأمريكية بشأن مضيق هرمز، أن هذا الممر المائي كان إيرانياً وسيبقى إيرانياً، وادارته ستتم حصراً وفقاً للآليات والترتيبات الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه في حوار مع قناة "الميادين"، صرح مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية ان "ترامب يعيش في الأوهام، ومضيق هرمز كان إيرانياً وسيبقى إيرانياً".

وشدد مخبر أن "إدارة المضيق لن تتم إلا وفقا للآليات والترتيبات التي ترسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأردف: "لدينا قانون موجود في مجلس الشورى، وكذلك القرار الذي تتخذه القيادة بشأن مضيق هرمز".

وتابع قائلا أن "كلام ترامب عن قصف إيران غير منطقي، ولا أثر له، وأقواله عبثية، ولا تأثير لها".

واكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في الختام: نحن مستعدون بشكل كامل، ولسنا من دعاة الحرب، لكننا جاهزون دائماً للدفاع عن البلاد.

رمز الخبر 1973129

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات