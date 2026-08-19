مخبر: مضيق هرمز كان ايرانيا وسيظل إيرانياً.. وإدارته لن تتم إلا وفق ترتيباتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه في حوار مع قناة "الميادين"، صرح مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية ان "ترامب يعيش في الأوهام، ومضيق هرمز كان إيرانياً وسيبقى إيرانياً".

وشدد مخبر أن "إدارة المضيق لن تتم إلا وفقا للآليات والترتيبات التي ترسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأردف: "لدينا قانون موجود في مجلس الشورى، وكذلك القرار الذي تتخذه القيادة بشأن مضيق هرمز".

وتابع قائلا أن "كلام ترامب عن قصف إيران غير منطقي، ولا أثر له، وأقواله عبثية، ولا تأثير لها".

واكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في الختام: نحن مستعدون بشكل كامل، ولسنا من دعاة الحرب، لكننا جاهزون دائماً للدفاع عن البلاد.