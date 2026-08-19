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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٥:٢٣ م

سيمور هيرش: أمريكا فقدت احترامها ومكانتها في المنطقة

سيمور هيرش: أمريكا فقدت احترامها ومكانتها في المنطقة

أقرّ الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش بتراجع مكانة بلاده واحترامها في المنطقة، مؤكداً أن الحرب التي خاضتها واشنطن ضد إيران ألحقت أضراراً بعلاقاتها مع حلفائها الإقليميين وأضعفت موقعها في غرب آسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة تاس، أكد سيمور هيرش، الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجد نفسها وسط مواجهة عسكرية شديدة مع إيران، وأنها فقدت احترامها لدى حلفائها في المنطقة.

وأضاف أن إدارة ترامب خسرت دعم واحترام العديد من حلفائها الإقليميين القدامى، وهي الدول التي تضررت من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية الدقيقة.

وأوضح هيرش أن ترامب دخل في مواجهة أدرك لاحقاً أنها أكثر تعقيداً مما كان يتصور، مشيراً إلى أن المسؤولين الإيرانيين ما زالوا يواصلون المقاومة.

وحذّر الصحفي الأمريكي من أن الولايات المتحدة قد تفقد السيطرة على مضيق هرمز في المدى القصير، معتبراً أن ذلك سيقلل فرص انخفاض أسعار البنزين ويضعف حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ولا سيما في ظل إعلان ترامب وقف المفاوضات مع إيران.

رمز الخبر 1973127
محمدرضا غفاری

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