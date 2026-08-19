قاليباف: أمريكا سبب انعدام الأمن في المنطقة وتعطيل المسار الطبيعي للتجارة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن موقف قاليباف، جاء صباح اليوم الأربعاء في أول أيام زيارته إلى العراق، برفقة الوفد البرلماني الإيراني، في اجتماعه مع هيبت الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وعدد من النواب العراقيين.

واعرب قاليباف في هذا اللقاء، عن تهانيه بتشكيل البرلمان العراقي وفوز الحلبوسي برئاسته قائلا: "أتقدم بالشكر الجزيل للحكومة والشعب العراقي على تشييع الملايين لقائد الثورة الشهيد (قدس الله سره)، كما أشكر حسن الضيافة التي أبداها شعب وحكومة العراق لزوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام). لقد بذلت الحكومة والشعب والعشائر وكل مكونات العراق جهوداً استثنائية في استقبال زوار الامام الحسين (ع)، وكذلك في تشييع إمامنا الشهيد الذي كان مصدر طمأنينة واعتزاز لنا".

وأشار قاليباف إلى مشاكل المنطقة قائلاً: "أمريكا المجرمة وتدخلاتها هي المسؤولة عن جميع قضايا وأزمات المنطقة. كما أن الغدة السرطانية إسرائيل، التي زرعتها بريطانيا في منطقتنا، تسببت في هذه الخسائر".

وفي إشارته إلى حرب رمضان وصمود الشعب الإيراني، قال قاليباف: "لقد حقق الشعب الإيراني، بصموده ووفائه، وبمساعدة القوات المسلحة وحكمة القائد العام للقوات المسلحة، كسر هيبة أمريكا وأجبرها على الندم، حيث أصبحت أمريكا اليوم في حالة عجز، فهي إما أن تخرج من الحرب فتخسر مصداقيتها، أو تستمر فيها فتخلق لنفسها عشرات المشاكل".

وأضاف قاليباف أن "هذا كان الدرس الذي قدمته إيران ومقاومة شعبنا للاستكبار والعالم بأسره"، مؤكداً أن "المقاومة هي الطريق الوحيد للنصر، وإن لم نكن مستعدين للحرب، فلن يكون للمفاوضات أي فائدة".

وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية، أشار قاليباف إلى أن "تعزيز الروابط بين البلدين، خاصة في المجال البرلماني من خلال إرسال مجموعات الصداقة البرلمانية، له دور مهم في تقوية العلاقات وتسهيلها".

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ختام حديثه أن "ربط خط سكة حديد شلمجة – البصرة، وتكريك شط العرب، وتطوير العلاقات الاقتصادية، هي من أولويات البلدين، ويمكن للبرلمانات مساعدة الحكومات في هذا المسار. كما أن الضعف في التواصل بين البلدين ينعكس في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية التي ليست بقوة العلاقات السياسية والثقافية".

الحلبوسي: انسحاب القوات الأمريكية من العراق وشيك

ومن جانبه، رحب هيبت الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي بالوفد البرلماني الإيراني، معتبراً تشييع الملايين لقائد الثورة الشهيد محطة فارقة في الارتباط العاطفي والروحي والسياسي بين البلدين.

وفي إشارته إلى حرب رمضان، قال الحلبوسي: "يجب تقدير الصمود التاريخي والأسطوري للشعب الإيراني في وجه عدوان الكيان الصهيوني على بلدكم".

وأضاف: "شعب العراق وحكومته وكافة الشخصيات السياسية تعارض عدوان الكيان الصهيوني على إيران، وتعرب عن اعتقادها بأن إسرائيل غدة سرطانية يجب القضاء عليها".

وفي ختام حديثه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق بات وشيكاً، مشدداً على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي.

ودعا الحلبوسي إلى تسهيل تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز، وقد اكد قاليباف أن أمريكا والحرب التي أوجدها هذا النظام الإرهابي هما عامل انعدام الأمن في المنطقة وتعطيل المسار الطبيعي للتجارة، وأن زوال انعدام الأمن والتدخلات الأمريكية سيحل المشاكل.