  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١١:١٥ ص

الحرس الثوري: الرسالة المنسوبة إلى قائد قوات الجوفضاء مزيفة

الحرس الثوري: الرسالة المنسوبة إلى قائد قوات الجوفضاء مزيفة

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري أن الصفحة والرسالة المتداولة والمنسوبة إلى قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري بشأن قطر مزيفتان ولا أساس لهما من الصحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة في الحرس الثوري أوضحت أن الصفحة والرسالة الصادرتين باسم العميد سيد مجيد موسوي، قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري، بشأن قطر، مفبركتان وغير صحيحتين.

المصدر: تسنيم

/انتهى/

رمز الخبر 1973051

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات