الحرس الثوري: الرسالة المنسوبة إلى قائد قوات الجوفضاء مزيفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة في الحرس الثوري أوضحت أن الصفحة والرسالة الصادرتين باسم العميد سيد مجيد موسوي، قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري، بشأن قطر، مفبركتان وغير صحيحتين.
المصدر: تسنيم
/انتهى/
أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري أن الصفحة والرسالة المتداولة والمنسوبة إلى قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري بشأن قطر مزيفتان ولا أساس لهما من الصحة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة في الحرس الثوري أوضحت أن الصفحة والرسالة الصادرتين باسم العميد سيد مجيد موسوي، قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري، بشأن قطر، مفبركتان وغير صحيحتين.
المصدر: تسنيم
/انتهى/
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