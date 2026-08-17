رئيس وزراء ماليزيا يشيد بصمود إيران وجلدها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "أنور إبراهيم"، رئيس وزراء ماليزيا، قال في مقابلة مع الجزيرة، مشيداً بصمود إيران وصبرها في مواجهة الحرب والعدوان الأميركي والإسرائيلي.

وقال إن ماليزيا كانت من بين الدول القليلة التي أدانت صراحة الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في فبراير.

وكان "داتو سري محمد خالد نور الدين"، وزير دفاع ماليزيا، قد صرح سابقاً، في حديثه مع العميد إبن الرضا، القائم بأعمال وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، في معرض إشارته إلى التطورات والحرب الأخيرة، قائلاً: "لقد شهدنا نحن وشعوب العالم قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها، ورأينا كيف دافعت إيران عن نفسها بقوة وتماسك في مواجهة الهجمات."

وأضاف وزير دفاع ماليزيا أن بلاده تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساهمة في تحقيق السلام والأمن العالميين، وتؤكد على تطوير التعاون بين البلدين.

كما أشار محمد خالد نور الدين إلى القدرات الدفاعية والتكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً استعداد بلاده لزيادة التفاعل وتبادل الخبرات الدفاعية بين البلدين.

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