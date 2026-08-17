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١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٢:٥٦ م

اقامة مراسم إحياء ذكرى الامام الخامنئي الشهيد الليلة في مرقد الإمام الرضا(ع)

اقامة مراسم إحياء ذكرى الامام الخامنئي الشهيد الليلة في مرقد الإمام الرضا(ع)

ستُقام مساء الاثنين، مراسم إحياء الذكرى الأربعين لتشييع جثمان القائد الشهيد الامام الخامنئي في مرقد الإمام الرضا عليه السلام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تُقام فعاليات لإحياء ذكرى الشهيد القائد في الثورة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد عشية الذكرى الأربعين لجنازة ودفن قائد الثورة الإسلامية.

وبهذه المناسبة، تُقام مراسم إحياء ذكرى الشهيد الإيراني الليلة في رواق الإمام الخميني (رحمه الله) بمرقد الإمام الرضا.

يبدأ البرنامج في تمام الساعة 7:20 مساءً بتلاوة القرآن الكريم ودعاء "امين الله" بصوت مهدي صلاحشور، ثم يلقي آية الله السيد أحمد علم الهدى، ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان رضوي وإمام الجمعة في مشهد، كلمةً.

ويُختتم الحفل برثاءٍ يُلقيه ميثم مطيعي.

/انتهى/

رمز الخبر 1973060
جواد ماستری فراهانی

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