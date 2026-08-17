محافظ البنك المركزي يدعو إلى إزالة العقبات أمام استخدام موارد إيران من العملات الأجنبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن همتي أكد، خلال لقائه نظيره العراقي نزار ناصر حسين، ضرورة توسيع التعاون النقدي والمصرفي، مشدداً على الإرادة الجادة لدى الجانبين لإزالة العقبات القائمة في أسرع وقت.

وأشار محافظ البنك المركزي الإيراني إلى ضرورة حسم ملف مستحقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الحكومة العراقية، ولا سيما توفير الآليات اللازمة لاستخدام موارد البنك المركزي الإيراني المودعة لدى النظام المصرفي العراقي، داعياً إلى المتابعة المستمرة وتنفيذ الحلول المصرفية لتسريع وتيرة هذه التعاملات.

وشدد همتي على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للبلدين، داعياً إلى تسهيل الإجراءات المصرفية أمام الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين وإزالة العقبات القائمة أمام تحويل الأموال والاستفادة من القدرات النقدية المشتركة.

من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، خلال اللقاء بتطوير العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان في مجال الموارد الطبيعية والكوادر البشرية المتخصصة، وأضاف: نعتقد أنه ينبغي الاستفادة من هذه الإمكانات على أفضل وجه للارتقاء بمستوى التعاون في المجالات الفنية والهندسية، وكذلك تحسين العلاقات المالية بين البلدين.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما للأجواء السائدة في المحادثات، وأكدا ضرورة مواصلة عقد الاجتماعات المشتركة للتوصل إلى نتائج ملموسة وعملية بشأن آليات الوصول إلى موارد العملات الأجنبية وإدارتها.

كما وجه همتي دعوة إلى محافظ البنك المركزي العراقي لزيارة طهران رسمياً، بهدف مواصلة المشاورات واستكمال التوصل إلى الاتفاقات المصرفية.