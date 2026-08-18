خبير بشأن ترامب: إنه يعاني من متلازمة «غروب الشمس»

وأفادت وكالة مهر للأنباء أثار مقطع فيديو جديد نشره البيت الأبيض مجدداً تساؤلات حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 80 عاماً.

وظهر ترامب في الفيديو خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض وهو يحاول إبقاء عينيه مفتوحتين، بينما كان مسؤولون يلقون كلماتهم. وأغلق ترامب عينيه عدة مرات وانحنى على كرسيه، فيما بدا في بعض اللحظات وكأنه استيقظ فجأة من غفوة قصيرة.

وفي هذا السياق، قال آدم جيمس، المتخصص في العلاج الطبيعي ورعاية المسنين، والذي سبق أن أثار جدلاً بسبب مواقفه بشأن الحالة الصحية الجسدية لترامب، إن ما ظهر في الفيديو «ليس مجرد علامة على التعب، رغم أن التعب يلعب دوراً فيه»، مضيفاً أن ذلك قد يكون مؤشراً على تدهور في وظائف دماغ رجل في هذا العمر.

وأضاف أن سلوك ترامب قد يتوافق، بحسب رأيه، مع بعض علامات الخرف، ولا سيما ما يُعرف بـ**«متلازمة غروب الشمس»**، وهي حالة قد يعاني فيها بعض المصابين بالخرف من تفاقم الاضطرابات الإدراكية والسلوكية خلال أوقات معينة من اليوم.

وأوضح جيمس أن محاولة ترامب البقاء مستيقظاً خلال المراسم لا تعني بالضرورة مجرد الشعور بالتعب، وإنما قد تشير، وفق تقديره، إلى اضطرابات أعمق في دورة النوم واليقظة، وربما إلى خلل في قدرة الدماغ على تنظيم هذه الدورة الطبيعية.

كما أشار إلى ظهور صور لا تبدو فيها بياضات عيني ترامب بوضوح، مرجحاً، من دون تقديم دليل طبي، احتمال استخدامه أدوية من قبيل «أديرال» أو «بروفجيل».

وختم جيمس بالقول إن ترامب، رغم ما وصفه بهذه الحالة الصحية، لا يزال يمتلك رموز إطلاق الأسلحة النووية الأمريكية.