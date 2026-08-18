"وول ستريت جورنال": دونالد ترامب يسعى إلى إلقاء مسؤولية فشله في التوصل إلى اتفاق مع إيران على عُمان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن دونالد ترامب يسعى إلى إلقاء مسؤولية فشله في التوصل إلى اتفاق مع إيران على عُمان.

وبحسب التقرير، أكدت مصادر مطلعة أن ترامب يبحث عن كبش فداء لتحميله مسؤولية الصعوبات في التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وذكر التقرير أن بعض المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية يعتقدون أن ترامب لا يفعل سوى التضحية بعُمان، وأن أميركا قلقة من أن يؤدي الاتفاق الإيراني العُماني إلى تعزيز سيطرة طهران على مضيق هرمز، في وقت يسعى فيه البيت الأبيض بشدة إلى إعادة فتح المضيق.

وكان ترامب قد هدد عُمان بالقصف عدة مرات في ظل مفاوضات مسقط وطهران بشأن مضيق هرمز.

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