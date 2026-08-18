وزير الزراعة الايراني: تحسّن وضع مخزونات السلع الاستراتيجية منذ بدء الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الزراعة الايراني، غلام رضا نوري قزلجه، في جلسة عامة لمجلس الشورى الإسلامي عُقدت افتراضياً يوم الثلاثاء (18 أغسطس/آب)، رداً على سؤال من عباس بيغدلي، نائب اهالي تاكستان في المجلس، أثناء تقديمه تقريراً موجزاً عن حالة الإنتاج والأمن الغذائي خلال الأشهر الأربعة عشر والنصف الماضية في البلاد: "خلال هذه الفترة، واجهت البلاد تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك حربان معقدتان، وفترتان من الحصار البحري، وتفعيل آلية الزناد".

وأضاف وزير الزراعة: "إنّ حالة عدم الاستقرار، والجفاف غير المسبوق في العقود الأخيرة، والإصلاح الاقتصادي في مجال النقد الأجنبي، كلها عوامل شكّلت تحديًا كبيرًا للأمن الغذائي خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية. وكان من الممكن أن تؤثر أيٌّ من هذه العوامل تأثيرًا بالغًا على الأمن الغذائي. ولكن بفضل توجيهات وقيادة قائد الثورة الشهيد وقائدالثورة الإسلامية، والتفاعل الإيجابي والفريد بين القوى، نشهد اليوم استقرارًا تامًا في مجال الأمن الغذائي".

وفي إشارة إلى الهدوء السائد في الأسواق والتنظيم الجيد لها في البلاد، صرّح نوري قزلجه: "بينما شهدنا في دول أخرى عمليات نهب للمتاجر في ظل هذه الظروف، فإنّ إدارة الحكومة وحضور الشعب، إلى جانب هذه المرونة والاستدامة الاقتصادية، قد أذهلت أعداء الشعب الإيراني، واليوم لا نعاني من أي نقص في الأسواق".

لا توجد مشكلة في مجال الأمن الغذائي

وأكد أنه بفضل هذه التفاعلات القائمة، نشهد إدارة فعّالة للسوق وضمانًا للأمن الغذائي للبلاد، قائلاً: "أعلن جهارًا أنه لا توجد مشكلة في مجال الأمن الغذائي. لم تنخفض الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد منذ بداية الحرب فحسب، بل إنها في ازدياد".

وفي إشارة إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات، تابع وزير الزراعة قائلاً: "نسعى لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التخطيط الجيد والتفاعل القائم بين مختلف الجهات".

وبخصوص الإحصاءات والأرقام المتاحة حول أعداد الماشية، قال نوري قزلجه: "كان من بين الوعود التي قطعتها على نفسي أمام البرلمان في بداية ولايتي تحديث الإحصاءات والمعلومات وتوفير إحصاءات دقيقة، ومنذ البداية سعينا إلى تحديث واستكمال الأنظمة في وزارة الجهاد الزراعي".

تم إنجاز أو إنشاء العديد من الأنظمة في وزارة الزراعة

وأضاف: لهذا الغرض، تم إنجاز أو إنشاء العديد من الأنظمة في وزارة الزراعة، بما في ذلك النظام الشامل لهوية الثروة الحيوانية في الدولة، والنظام الشامل لتحديد وتتبع الثروة الحيوانية ومنتجاتها الخام، والنظام الشامل لصندوق التأمين الزراعي، ونظام سوق مدخلات الثروة الحيوانية، ونظام نوافذ وحدة الخدمات الزراعية، ونظام المناطق الشامل لإدارة البيانات الزراعية، وقد زارتها معظم اللجان البرلمانية في الأشهر الأخيرة.

قال وزير الزراعة: ونتيجة لذلك، في مسألة إحصاء الماشية، وهي الأساس الرئيسي لهذه المسألة، جاء الأداء على النحو التالي: في إحصاء الأبقار، بما فيها الأصيلة والمهجنة والمحلية، 9 ملايين و578 ألف رأس، وفي إحصاء الجاموس 282 ألف رأس، وفي إحصاء الإبل 166 ألف رأس، وفي إحصاء الأغنام 69 مليون رأس، وفي إحصاء الماعز 16 مليون و828 ألف رأس، وفي إحصاء الخيول والنعام 26 ألف و626 رأس، وبذلك بلغ إجمالي ما تم إحصاءه من الماشية قرابة مئة مليون رأس.

وأشار نوري قزلجه إلى أن الوصول إلى نسبة 70% في هذا المجال يمكن اعتباره عملية بنسبة 100%، لأن عشرات الآلاف من الماعز والجداء والعجول تولد في البلاد في يوم واحد، كما يتم ذبح عشرات الآلاف من الرؤوس، لذا فإن التغييرات والتطورات كبيرة جدًا من حيث الأرقام؛ لذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار نسبة 1% لهذا العمل، ويبدو حاليًا أننا قريبون من النسبة المئوية المطلوبة، ولكن هناك مجال للتحسين.

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