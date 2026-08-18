ايران تحرز المركز الثالث ببطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان فريق فتيات ايران على 470 نقطة محتلا المركز الثالث بعد اوزبكستان التي توجت بالبطولة برصيد 558 نقطة وكازاخستان التي حلت في مركز الوصافة برصيد 522 نقطة.

وحصدت الرباعات الايرانيات 4 ميداليات ذهبية و 2 فضية و 6 برونزية، ونالت مهسا بهشتي لقب اقوى رباعة في البطولة.

كما حل فريق الفتيان في المركز الثالث برصيد 543 نقطة، خلف كازاخستان وأوزبكستان اللتين حصدتا 553 و549 نقطة على التوالي.

وتقلد الرباعون الايرانيون الشباب 9 ميداليات ذهبية، و 5 ميداليات فضية، و 3 ميداليات برونزية.

/انتهى/