  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٩:٣٨ ص

رئيس البرلماني الايراني يصل إلي العراق

رئيس البرلماني الايراني يصل إلي العراق

وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، إلى بغداد للقاء كبار المسؤولين العراقيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، وصل اليوم الأربعاء، إلى بغداد للقاء كبار المسؤولين العراقيين.

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي قد كتب صباح اليوم الأربعاء قبيل زيارته الاستراتيجية إلى العراق على منصة إكس: إن العلاقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والعراقي علاقة تاريخية لا تنفصم. لقد قامت جيرتنا على أساس الأخوة في أشد الأيام قسوة، ومقاومة التدخلات الأجنبية، والإيمان بالمصير المشترك لكلا البلدين؛ وإن هذا الماضي الحافل بالعبر سيكون النبراس للمستقبل.

وأضاف: في هذه الزيارة، سنخطو خطوات عملية وكبيرة في سبيل ترسيخ الأمن الذاتي والمشترك لكلا البلدين، وتحقيق الرفاه لكلا الشعبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1973111
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات