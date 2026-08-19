رئيس البرلماني الايراني يصل إلي العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، وصل اليوم الأربعاء، إلى بغداد للقاء كبار المسؤولين العراقيين.

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي قد كتب صباح اليوم الأربعاء قبيل زيارته الاستراتيجية إلى العراق على منصة إكس: إن العلاقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والعراقي علاقة تاريخية لا تنفصم. لقد قامت جيرتنا على أساس الأخوة في أشد الأيام قسوة، ومقاومة التدخلات الأجنبية، والإيمان بالمصير المشترك لكلا البلدين؛ وإن هذا الماضي الحافل بالعبر سيكون النبراس للمستقبل.

وأضاف: في هذه الزيارة، سنخطو خطوات عملية وكبيرة في سبيل ترسيخ الأمن الذاتي والمشترك لكلا البلدين، وتحقيق الرفاه لكلا الشعبين.

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