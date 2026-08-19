  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٤ ص

أبو آلاء الولائي: العراق لا يملك الحق في استخدام أمواله دون إذن أميركي!

أبو آلاء الولائي: العراق لا يملك الحق في استخدام أمواله دون إذن أميركي!

انتقد أحد كبار أعضاء فصائل المقاومة العراقية استمرار الاحتلال الأميركي للعراق، مشيراً إلى أن العراق لا يملك حتى الحق في استخدام أموال نفطه دون موافقة أميركا.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن أبا آلاء الولائي، الأمين العام لكتائب سيد الشهداء العراقية، نشر منشوراً على منصة افتراضية قال فيه إن العراق يستطيع بيع نفطه، لكن حكومته لا تملك الحق في التصرف بأمواله النفطية، لأن الأصول العراقية في قبضة المحتلين الأميركيين.

وتابع أن الطائرات العراقية تكلّف البلاد أموالاً طائلة، لكنها لا تستطيع التحليق في أجواء العراق إلا بإذن أميركي، مما يدل على احتلال الأجواء العراقية.

وأشار هذا العضو البارز في كتائب سيد الشهداء إلى أن أميركا لا تسمح للعراق بشراء الكهرباء من تركيا أو إيران، ولا تسمح له بتوقيع اتفاقيات مع الصين.

وتابع الولائي: لا يُسمح لنا بإبرام عقود مع شركة زيمنز أو غيرها من الشركات المتخصصة في إصلاح وتطوير أنظمة الكهرباء. وهذه الظروف هي تجسيد للمثل القائل "لا أنطيك ولا أخلي رحمة الله تجيك".

واختتم قائلاً: إن الشعب العراقي يريد السيادة الكاملة على بلده، لكن أين هي هذه السيادة يا سادة؟

/انتهى/

رمز الخبر 1973114

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات