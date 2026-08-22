مجلة فرنسية: ثلث حاملات الطائرات الأمريكية جاهز للعمليات فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ذكرت مجلة «لو بوان» الفرنسية أن بقية حاملات الطائرات تخضع للصيانة أو تنتظر دورها، في ظل عجز الولايات المتحدة منذ بداية القرن الحالي عن توفير المعدات والموارد اللازمة للقوات المسلحة لتنفيذ مهامها المتزايدة.

وأضافت أن طول فترات انتشار حاملات الطائرات في العمليات يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى الصيانة والإصلاح، في وقت تعاني فيه البحرية الأمريكية من محدودية مرافق الصيانة، ما يقلل قدرتها على تنفيذ عمليات متتالية.

وفي السياق ذاته، حذر ضابط أمريكي سابق من أن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» التي تعرضت للإجهاد بسبب المهام الطويلة، قد تحتاج إلى نحو ثلاث سنوات لاستعادة جاهزيتها السابقة.

كما نقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين ومحللين أن استبدال حاملة «جورج واشنطن» بـ«لينكولن» أثار مخاوف بشأن قدرة البحرية الأمريكية على الاستجابة للتطورات العالمية ومواصلة العمليات العسكرية لفترات طويلة.

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