  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١١:١٤ ص

غريب آبادي: أي دعم للكيان الصهيوني هو مشاركة في جرائمه

غريب آبادي: أي دعم للكيان الصهيوني هو مشاركة في جرائمه

أكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، في رسالة موجهة إلى بريطانيا وفرنسا، أن استمرار إرسال الأسلحة وأي دعم للكيان الصهيوني يُعد مشاركة في جرائمه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي على صفحته الشخصية: حذر أكثر من مئة دبلوماسي من ذوي الخلفيات البريطانية والفرنسية حكوماتهم من أن سياسة الكيان الصهيوني تتجه نحو "التطهير العرقي" و"إبادة فلسطين".

وأضاف: أنهم دعوا لندن وباريس إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف نقل الأسلحة، وحظر التجارة مع المستوطنات، وتنفيذ قرارات محكمة لاهاي.

وأكد نائب وزير الخارجية: لا ينبغي للندن وباريس التستر وراء عبارة "التعبير عن القلق" إزاء هذا الوضع؛ فاستمرار إرسال الأسلحة وأي دعم للكيان هو خيار واعٍ للتعاون والمشاركة في ارتكاب جرائم الكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1973193
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات