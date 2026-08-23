غريب آبادي: أي دعم للكيان الصهيوني هو مشاركة في جرائمه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي على صفحته الشخصية: حذر أكثر من مئة دبلوماسي من ذوي الخلفيات البريطانية والفرنسية حكوماتهم من أن سياسة الكيان الصهيوني تتجه نحو "التطهير العرقي" و"إبادة فلسطين".

وأضاف: أنهم دعوا لندن وباريس إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف نقل الأسلحة، وحظر التجارة مع المستوطنات، وتنفيذ قرارات محكمة لاهاي.

وأكد نائب وزير الخارجية: لا ينبغي للندن وباريس التستر وراء عبارة "التعبير عن القلق" إزاء هذا الوضع؛ فاستمرار إرسال الأسلحة وأي دعم للكيان هو خيار واعٍ للتعاون والمشاركة في ارتكاب جرائم الكيان الصهيوني.

/انتهى/