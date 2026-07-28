غريب ابادي: لم نقدم اي طلب للتفاوض مع امريكا.. أي سفينة حربية اوروبية تقترب لمضيق هرمز هدف مشروع لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، قال في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء: سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أن مضيق هرمز لن يعود أبداً إلى حالته قبل الحرب.

واشار نائب وزير خارجية إيران إلى انه لو سمحنا بمرور السفن من المسار الجنوبي لمضيق هرمز فلن نستطيع فرض سيادتنا على المضيق.

واكد غريب ابادي ان مضيق هرمز أصبح جزءا من أمننا القومي وهو يوفر إمكانات دفاعية ولن نتخلى عنه أبدا، واضاف: لا نخشى أي إجراء لفرض سيادتنا على مضيق هرمز حتى لو كان ذلك يعني استئناف الحرب.

ولفت غريب آبادي إلى ان إزالة الألغام تقع على عاتق إيران وحدها كما جاء في البند الخامس من مذكرة التفاهم، محذرا من أي سفينة حربية أوروبية تحاول الاقتراب من مضيق هرمز ستكون هدفا مشروعا لنا.

وصرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: لم نقدم أي طلب للتفاوض مع أميركا خلال الـ 15 يوماً الماضية، الأميركيون هم من طلبوا منا إجراء حوار كما أبلغونا عبر عمان أنهم لن يقوموا بأعمال عسكرية ضدنا.

واشار غريب آبادي في حديثه إلى ان العُمانيون كانوا يريدون جلب دولةٍ لتولي عمليات إزالة الألغام من الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، لكننا لم نسمح بذلك.