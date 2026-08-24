القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها اليوم، استهداف السفينةِ النفطيةِ "أمزان" التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ شماليَّ البحرِ الأحمرِ أمامَ سواحلِ "ينبعَ" بصاروخٍ باليستيٍّ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً وأدت إلى نشوبِ حريقٍ في السفينةِ، وهروبِ عددٍ من السفنِ الأخرى كانت متواجدةً في منطقةِ الاستهدافِ.

وأضافت أنها تمكنت كذلك -بفضلِ اللهِ- من تنفيذِ عمليتينِ عسكريتينِ الأولى استهدفت تحشيداتٍ سعوديةً مكونةً من رتلٍ عسكريٍّ كبيرٍ محملٍ بالعتادِ العسكريِّ في منطقتي العبرِ والوديعةِ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيّرةِ، ونتجَ عنها إحراقُ وتدميرُ أكثرَ من عشرِ شاحناتٍ محملةٍ بالأسلحةِ كانت قادمةً من الأراضي السعوديةِ لاستهدافِ الشعبِ اليمني، والعمليةُ الثانيةُ استهدفتْ تحشيداتٍ تابعةً للعدوِّ السعوديِّ في منطقةِ الكنايسِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وأسفرتْ عن مصرعِ وإصابةِ العشراتِ بينهم قادةٌ وضباط، وإحراقِ وتدمير عددٍ من مخازنِ الأسلحةِ.

وأكدت استمرارها بعونِ اللهِ تعالى في فرضِ حظرِ الملاحةِ البحريةِ على العدوِّ السعوديِّ ضمنَ منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها وضمنَ تنفيذِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ الشاملِ بالتصعيدِ الشامل، وأستعدادها بقوة اللهِ لمواجهةِ أيِّ تصعيدٍ بضرباتٍ أقوى وأشدَّ وبعملياتٍ أوسعَ وأكبرَ.