  1. إيران
  2. الرياضة
٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٨:٣٧ م

منتخب كرة اليد الايراني يتغلب على الكويت في منافسات آسيا للناشئين

منتخب كرة اليد الايراني يتغلب على الكويت في منافسات آسيا للناشئين

حقق منتخب إيران لكرة اليد للناشئين الفوز على الكويت في ثالث مبارياته ضمن منافسات بطولة آسيا للناشئين المقامة في الأردن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المنتخب الإيراني، الذي تغلب في مباراته الأولى على السعودية، وخسر في اللقاء الثاني أمام المنتخب القطري متعدد الجنسيات، فرض ضغطًا على منافسه الكويتي منذ الدقائق الأولى للمباراة، وتمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بفارق أربعة أهداف وبنتيجة 13-9.

وواصل المنتخب الإيراني تفوقه في الشوط الثاني، حيث نجح لاعبو المدرب محمد رضا رجبي، من خلال تنفيذ الخطط التكتيكية للجهاز الفني والحفاظ على أفضليتهم، في حسم المباراة لصالحهم بنتيجة 21-18.

وبهذا الفوز، وهو الثاني له في البطولة، رفع منتخب إيران للناشئين رصيده إلى 4 نقاط، ليضمن تأهله إلى الدور المقبل.

ويخوض المنتخب الإيراني مباراته المقبلة في البطولة يوم الأربعاء 26 أغسطس/آب، عند الساعة 12:30 ظهرًا، أمام سوريا، سعيًا لتثبيت موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

وتتواصل منافسات بطولة آسيا لكرة اليد للناشئين 2026 في الأردن حتى 1 سبتمبر/أيلول، فيما تحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل إلى بطولة العالم للناشئين 2027.

رمز الخبر 1973248

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات