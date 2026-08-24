منتخب كرة اليد الايراني يتغلب على الكويت في منافسات آسيا للناشئين

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المنتخب الإيراني، الذي تغلب في مباراته الأولى على السعودية، وخسر في اللقاء الثاني أمام المنتخب القطري متعدد الجنسيات، فرض ضغطًا على منافسه الكويتي منذ الدقائق الأولى للمباراة، وتمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بفارق أربعة أهداف وبنتيجة 13-9.

وواصل المنتخب الإيراني تفوقه في الشوط الثاني، حيث نجح لاعبو المدرب محمد رضا رجبي، من خلال تنفيذ الخطط التكتيكية للجهاز الفني والحفاظ على أفضليتهم، في حسم المباراة لصالحهم بنتيجة 21-18.

وبهذا الفوز، وهو الثاني له في البطولة، رفع منتخب إيران للناشئين رصيده إلى 4 نقاط، ليضمن تأهله إلى الدور المقبل.

ويخوض المنتخب الإيراني مباراته المقبلة في البطولة يوم الأربعاء 26 أغسطس/آب، عند الساعة 12:30 ظهرًا، أمام سوريا، سعيًا لتثبيت موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

وتتواصل منافسات بطولة آسيا لكرة اليد للناشئين 2026 في الأردن حتى 1 سبتمبر/أيلول، فيما تحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل إلى بطولة العالم للناشئين 2027.