منتخب الإيراني للكرة الطائرة للسيدات يصعد رتبتين في التصنيف العالمي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المنتخب الإيراني للكرة الطائرة للسيدات، بعد فوزه الساحق على العراق في بطولة آسيا للسيدات 2026، وبصعوده ترتيبين في تصنيف الاتحاد الدولي، وصل إلى المركز الأربعين، مسجلاً أفضل مركز في تاريخ الكرة الطائرة للسيدات الإيرانيات. فوز آخر في بطولة آسيا للسيدات حقق حدثاً تاريخياً آخر للكرة الطائرة للسيدات الإيرانيات.

وتغلبن لاعبات المنتخب بقيادة طولوع كيان، في مباراتهن الثالثة في الدور التمهيدي لبطولة آسيا 2026، على العراق بثلاثة أشواط نظيفة، ونتيجة للنقاط القيمة التي حصلن عليها في هذه المباراة، صعدن ترتيبين في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي للكرة الطائرة، ليصلن إلى المركز الأربعين.

يحتل المنتخب الإيراني للكرة الطائرة للسيدات حالياً المركز الأربعين في التصنيف العالمي برصيد 109.82 نقطة، وهو مركز تحقق لأول مرة في تاريخ الكرة الطائرة للسيدات الإيرانيات، ويشكل رقماً قياسياً جديداً لهذا الفريق.

وجاء هذا الصعود بعد أن كان المنتخب الإيراني للسيدات قد تجاوز قبل أيام، بفوزه التاريخي على تايبيه الصينية، حاجز 100 نقطة في التصنيف العالمي لأول مرة. وكان ذلك الفوز قد رفع إيران إلى المركز 41، بينما أوصلتها الخسارة أمام الصين إلى المركز 42.

لكن المسيرة التصاعدية للسيدات الإيرانيات تواصلت اليوم؛ خطوة أعلى، رقم قياسي تاريخي جديد، ومركز لم يكن في أي وقت مضى في متناول الكرة الطائرة للسيدات الإيرانيات.

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