عدد ضحايا زلزال فنزويلا يتجاوز 6500

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة فرانس برس أن الحكومة المؤقتة في فنزويلا أعلنت عن مقتل 6509 أشخاص جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية قبل شهرين.

وقد دمر زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، وقعا في 24 يونيو، ولاية لا غوايرا الساحلية، مما أدى إلى انهيار ما لا يقل عن 190 مبنى هناك. وكانت الحصيلة السابقة للضحايا 6438 شخصاً.

وتستمر جهود البحث عن الجثث تحت الأنقاض في لا غوايرا، حيث شرد الآلاف بسبب الزلزال ويعيشون في مخيمات مؤقتة. ولم تكشف الحكومة المؤقتة بعد عن عدد المفقودين بعد الكارثة.

ويقول المسؤولون إنهم وفروا 335 منزلاً لضحايا الزلزال، وتعهدوا بتوفير 4000 منزل بحلول نهاية العام.

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