ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 2295 شخصاً

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن رويترز، أن خورخي رودريغيز، رئيس البرلمان الفنزويلي، أعلن أن عدد ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر ارتفع إلى 2295 شخصاً.

وأشار رودريغيز إلى أنه تم تسجيل 782 هزة ارتدادية في فنزويلا منذ 24 يونيو .

وأضاف أن 4 آلاف من قوات الإنقاذ الدولية و26 ألف من قوات الأمن الوطني الفنزويلي يواصلون جهودهم في عمليات الإنقاذ في البلاد.

وكانت فنزويلا قد شهدت بعد ظهر يوم الأربعاء 24 يونيو (3 تير) زلزالين قويين (بقوة 7.2 و7.5 درجات). وأسفر الزلزال عن إصابة آلاف الأشخاص حتى الآن.

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