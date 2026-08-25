استشهاد رئيس شرطة مكافحة المخدرات في "داراب" أثناء عملية مواجهة مع تجار المخدرات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مركز الإعلام الشرطي في فارس أعلن أنه ظهر يوم الثلاثاء 25 أغسطس، تمكنت قوات الشرطة في مدينة داراب، من خلال إجراءات استخباراتية وفنية، من رصد نشاط مهربي المخدرات في أحد المحاور الفرعية للمدينة، ووضعت الموضوع قيد التنفيذ.

وخلال هذه العملية، أطلق المهربون النار على رجال الشرطة عند رؤيتهم لسياراتهم، وأدى هذا الاشتباك إلى استشهاد العميد حسين حكيمي، رئيس شرطة مكافحة المخدرات في داراب، إثر إصابته برصاصة.

وأسفر الاشتباك عن إصابة اثنين من المهربين واعتقال آخر. كما عثر رجال الشرطة، خلال تفتيش سيارتي بيجو التابعتين للمتهمين، على 133 كيلوغراماً من الأفيون، وبندقيتين، إحداهما كلاشنكوف والأخرى مسدس حربي.

/انتهى/