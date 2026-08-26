افتتاح مكتب تبادل العلم والتكنولوجيا للعالم الإسلامي في جامعة "أمير كبير" التكنولوجية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن جامعة أمير كبير التكنولوجية ستطلق مكتب تبادل العلم والتكنولوجيا للعالم الإسلامي، وذلك في إطار استمرار تعاونها مع مؤسسة مصطفى للعلوم والتكنولوجيا، وتطويراً واستدامة للعلاقات العلمية والدولية التي تشكلت في إطار برنامج تبادل العلوم والتكنولوجيا في الدول الإسلامية (STEP).

وسيعمل هذا المكتب بهدف تعزيز شبكة التواصل بين الأكاديميين والباحثين والمراكز العلمية في الدول الإسلامية، وتسهيل تبادل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم تشكيل وتطوير المشاريع العلمية والتكنولوجية المشتركة، وخلق بيئة مستدامة لتضافر قدرات العالم الإسلامي العلمية.

وكان الاجتماع العاشر لبرنامج STEP في جامعة أمير كبير التكنولوجية أحد فعاليات أسبوع جائزة مصطفى، التي هيأت المجال لتوسيع العلاقات العلمية بين أساتذة وباحثي هذه الجامعة والنخب العلمية في دول العالم الإسلامي. وقد عُقدت الدورات التسع السابقة من STEP في جامعات مرموقة في إيران وماليزيا وعُمان وباكستان.

وشارك في هذا الحدث أكثر من 80 أستاذاً متميزاً دولياً، وتم توقيع 20 مذكرة تعاون، وتشكيل 9 نوى علمية مشتركة بمشاركة باحثين وأعضاء هيئة تدريس محليين ودوليين.

وتعمل هذه النوى العلمية حالياً في مسار تطوير العلاقات العلمية المستدامة، وتحديد المشاريع البحثية المشتركة، وتوسيع التعاون التكنولوجي بين جامعة أمير كبير والمراكز العلمية والجامعية في مختلف دول العالم الإسلامي.

ويأتي إطلاق مكتب STEP-AUT بهدف تنظيم وتعزيز هذه القدرات، وتحويل العلاقات القائمة إلى تعاون مستدام وموجه ومبني على مشاريع مشتركة.

ويشكل تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي وتوسيع الدبلوماسية العلمية أحد النهج المؤكدة في سياسات وبرامج التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا في البلاد. وفي هذا السياق، تضطلع وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، بصفتها الهيئة السياسية والموجهة لتطوير التعاون العلمي والجامعي الدولي، بدور مهم في دعم المبادرات الجامعية وتعزيز التفاعلات العلمية الإيرانية مع الدول الأخرى، وخاصة دول المنطقة والعالم الإسلامي.

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