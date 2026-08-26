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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٨:٢٧ م

عراقجي يستقبل ممثل المسيحيين الأرمن في شمال البلاد

عراقجي يستقبل ممثل المسيحيين الأرمن في شمال البلاد

استقبل وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي"، اليوم الأربعاء، ممثل المسيحيين الأرمن في شمال البلاد "آرا شاورديان".

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه استقبل وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي"، اليوم الأربعاء، ممثل المسيحيين الأرمن في شمال البلاد "آرا شاورديان".

وجرى اللقاء في مقر وزارة الخارجية حيث أجرى الجانبان محادثات تتعلق باوضاع المواطنين الأرمن.

رمز الخبر 1973324

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