عراقجي يستقبل ممثل المسيحيين الأرمن في شمال البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه استقبل وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي"، اليوم الأربعاء، ممثل المسيحيين الأرمن في شمال البلاد "آرا شاورديان".

وجرى اللقاء في مقر وزارة الخارجية حيث أجرى الجانبان محادثات تتعلق باوضاع المواطنين الأرمن.