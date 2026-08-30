الأدميرال إيراني: البحرية الإيرانية لن تدخر جهدا في الدفاع عن ايران وضمان امن شعبها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال قائد قوات البحرية بالجيش الايراني، الادميرال شهرام ايراني: أخطأ العدو في تقديره لروح الشعب الإيراني والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: إن ظن العدو أن هذه القوة ستتوقف عن الحركة باستشهاد عدد من أبناء الشعب الإيراني وأفراد البحرية، فهو واهمٌ للغاية.

وأكد قائد قوات البحرية بالجيش الايراني ان بدماء الشهداء، ستواصل البحرية مسيرتها بقوة وسلطة أكبر.

وتابع: البحرية صامدة، وستواصل مهمتها بكل قوة، ولن تدخر جهدًا في الدفاع عن إيران الحبيبة وضمان أمن الشعب الإيراني العظيم والحفاظ عليه.