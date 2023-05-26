قائد البحرية الإيراني: البحرية الاستراتيجية للجيش ستقوم بعمليات في الساحة العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البحرية للجيش الإيرانيت الإدميرال "شهرام ايراني" تمكنت القوات البحرية للجيش من خلال التواجد في البحر والقيام بمهام طويلة المدى، من ترسيخ العمق الاستراتيجي والبصيرة في القوة البحرية جنبًا إلى جنب مع مجال النفوذ والهوية الإقليمية والشباب الشجاع.

وقال الإدميرال "شهرام ايراني" قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران: اليوم تستمر قوة إيران بفضل جهود الشهداء الأعزاء.

أعرب قائد القوات البحرية عن تقديره للشعب خلال هذه الأيام القليلة من عودة الأسطول 86 فخورًا وقال: آمل أن نرفع علم إيران العزيزة على هذا النحو دائمًا ونصفع العدو هكذا.

وأشار الأدميرال إيراني: اليوم ، البحرية الاستراتيجية للجيش موجودة على الساحة بشكل مختلف عن قبل وستقوم بعمليات في الساحة العالمية.

وتابع قائلا: "رفاقنا صنعوا التاريخ في وقت ما وكان من الواجب إحضار هذا التكريم وتسجيله في التاريخ".

وأكد قائد سلاح البحرية: "العدو لا يعرف كيف يتم تزويد المدمرة الإيرانية بالوقود" وفي غموضهم سيصلون إلى الجحيم.

وأشار الأدميرال إيراني إلى أن العدو يجب أن ينحني أمام سيدنا وشعبنا ونظامنا و يعرفون أن شعب إيران البطل يركز كل اهتمامه وتركيزه على جعله فخوراً، فقال:لم يتراجع شعب إيران عن ثالوث العدو المشؤوم بما في ذلك العقوبات والتآمر والتهديدات.

وقال مخاطباً الشعب الإيراني: أنقلوا رسالة سلطتكم إلى كل الدول وقد أبلغنا الجميع بأوامركم بضرورة احترام جميع الدول.

و صرح قائد سلاح البحرية أننا سنكون حاضرين أينما دعت الحاجة في العالم وأوضح: يجب أن يعلم العدو أن شعبنا لن يقبل العزلة ولا يمكن معاقبتهم.

وأشار الأدميرال إيراني إلى أن مقاومة الشعب كانت درسًا لنا وقال: ما تعلمناه من تحریرخرمشهر، أعاد تذكير العالم كله بهذا الفتح العظيم.

وأضاف: لقد قدمنا هذا الفخر العظيم للعالم الإسلامي ولشعوب المنطقة ، حتى يعلموا أن علم الولاية والنبوة هذا قد رفعه شعب إيران ويتم عرضه في جميع أنحاء العالم.

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