باحث إيراني يعالج الصلع بدواء لالتهاب المفاصل!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يجري علاج نوع من تساقط الشعر يُسمى "الثعلبة البقعية" بدواء جديد. الثعلبة البقعية مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه جهاز المناعة في الجسم بصيلات الشعر عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر المفاجئ. يظهر هذا التساقط أحيانًا على شكل بقع متفرقة، ولكن في الحالات الشديدة، قد يتساقط شعر الرأس والحاجبين وحتى شعر الجسم بالكامل. وحتى الآن، لم يكن هناك دواء فعال لعلاجه بشكل نهائي.

إلا أن دواء "أوباداسيتينيب" قد دخل الآن مجال العلاج. وقد استُخدم هذا الدواء، الذي يُؤخذ مرة واحدة يوميًا، سابقًا للسيطرة على الالتهاب في أنواع مختلفة من التهاب المفاصل. اعتقد الباحثون أن الدواء قد يُساعد أيضًا في علاج داء الثعلبة عن طريق تثبيط رد الفعل المفرط للجهاز المناعي، والذي يُدمر بصيلات الشعر.

ولاختبار هذه الفرضية، أجرى باحثون من جامعة هارفارد تجربتين سريريتين دوليتين في مستشفيات في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين. وشملت التجربة مرضى يعانون من داء الثعلبة الحاد.

كان المتطوعون قد فقدوا ما معدله 84% من شعرهم، ولم يشهد بعضهم أي نمو للشعر خلال الأشهر الستة التي سبقت التجربة. تم توزيع المشاركين عشوائيًا لتلقي جرعات يومية من الدواء، إما 15 أو 30 ملليغرامًا، أو دواءً وهميًا. وكانت النتائج مذهلة.

على مدار 24 أسبوعًا، شهد جميع من تناولوا أيًا من جرعتي أوباداسيتينيب تقريبًا نموًا للشعر بنسبة 80% على الأقل. وشهد أكثر من 35% ممن تناولوا جرعة 15 ملليغرامًا، و46% ممن تناولوا جرعة 30 ملليغرامًا، نموًا ملحوظًا للشعر، حيث غطى الشعر أكثر من 90% من فروة رأسهم.

والجدير بالذكر أن واحدًا من كل خمسة مشاركين (20%) حصل على صفر في مقياس تساقط الشعر القياسي، ما يعني أن فروة رأسهم كانت مغطاة بالكامل بالشعر. ونادرًا ما لوحظ هذا في مجموعة الدواء الوهمي، حيث لم يشهد سوى 1% من أفراد هذه المجموعة نموًا ملحوظًا للشعر.

وقال آرش مختاري، الأستاذ بجامعة هارفارد والمؤلف الرئيسي للدراسة: "تُظهر هذه النتائج سرعة بدء مفعول دواء أوباداسيتينيب واستجابةً فعّالة له". وعلى الرغم من عدم إجراء دراسة مقارنة مباشرة، تشير البيانات إلى أن أوباداسيتينيب يُعد على الأرجح أحد أكثر الأدوية الجهازية فعالية التي تم تقييمها لعلاج داء الثعلبة البقعية حتى الآن.

مختاري أستاذ مشارك في الأمراض الجلدية بمستشفى بريغهام والنساء، وهو مركز تعليمي تابع لكلية الطب بجامعة هارفارد.

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