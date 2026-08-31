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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٧ ص

الرئيس الايراني يصل إلى بيشكيك

الرئيس الايراني يصل إلى بيشكيك

وصل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان صباح اليوم الاثنين إلى مطار بيشكيك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس مسعود بزشكيان، الذي غادر طهران متوجهًا إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، لحضور قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ومبادرة شنغهاي بلس وإلقاء كلمة فيها، إلى مطار بيشكيك قبل دقائق.

وخلال هذه الزيارة التي ستستغرق يومين، سيلتقي بزشكيان، بالإضافة إلى حضوره قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ومبادرة شنغهاي بلس وإلقاء كلمة فيها، عددًا من القادة المشاركين في القمة، بمن فيهم رئيس وزراء الهند، ورئيس وزراء باكستان، ورؤساء قيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان، وسيجري معهم محادثات ثنائية.

كما سيحضر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، بدعوة من رئيس قيرغيزستان، حفل الافتتاح الرسمي للدورة السادسة من دورة ألعاب الرحل العالمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1973403
جواد ماستری فراهانی

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