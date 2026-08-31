الرئيس الايراني يصل إلى بيشكيك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس مسعود بزشكيان، الذي غادر طهران متوجهًا إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، لحضور قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ومبادرة شنغهاي بلس وإلقاء كلمة فيها، إلى مطار بيشكيك قبل دقائق.

وخلال هذه الزيارة التي ستستغرق يومين، سيلتقي بزشكيان، بالإضافة إلى حضوره قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ومبادرة شنغهاي بلس وإلقاء كلمة فيها، عددًا من القادة المشاركين في القمة، بمن فيهم رئيس وزراء الهند، ورئيس وزراء باكستان، ورؤساء قيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان، وسيجري معهم محادثات ثنائية.

كما سيحضر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، بدعوة من رئيس قيرغيزستان، حفل الافتتاح الرسمي للدورة السادسة من دورة ألعاب الرحل العالمية.

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