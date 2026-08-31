طبيبة إيرانية تحصل على الميدالية الذهبية لمسابقة الاختراعات العالمية في سويسرا

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في إنجاز جديد للمجتمع العلمي والطبي في البلاد، تمكنت الدكتورة "آذين علي زاده أصل"، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية وأستاذة معهد الشهيد رجائي للقلب والأوعية الدموية، من حصد الميدالية الذهبية في مسابقة الاختراعات العالمية في سويسرا. وقد مُنحت هذه الجائزة الدولية المرموقة لهذه الطبيبة الإيرانية، تقديراً لابتكارها طريقة مبتكرة في مجال توضيح صور تخطيط صدى القلب عبر المريء، وهو إنجاز يمثل نقلة نوعية في زيادة دقة تشخيص أمراض القلب وتحسين مستوى علاج المرضى.

والدكتورة "علي زاده أصل"، التي تُعتبر مؤسسة تخصص الزمالة في طب قلب الأورام في إيران ورئيسة جمعية قلب الأورام في البلاد، كانت قد أثبتت سابقاً كفاءتها وعبقريتها العلمية في المحافل الدولية، من خلال تسجيل اختراعات مثل جهاز هولتر تخطيط صدى القلب، وتقديم ابتكارات في مجال إدارة السمية القلبية، وتسجيل عدم تزامن البطين الأيسر كأول علامة للتسمم القلبي.

تعد هذه الأستاذة الجامعية، بتأليفها نحو 450 مقالة علمية و30 مجلداً من الكتب التخصصية، واحدة من أبرز الوجوه البحثية في البلاد، وقد حظي كتابها المرجعي "Practical Cardiology" بجائزة "دودي" الدولية. والدكتورة علي زاده أصل هي عضو في أكاديمية العلوم الطبية الإيرانية والمؤسسة الوطنية للنخب.

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